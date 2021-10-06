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Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, pandemi sürecinde maske takmamasıyla adından söz ettirmişti. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kural tanımayan Çilingiroğlu, önceki gün Bebek Sahili'nde yine maskesiz objektiflere yansıdı.

KONUŞMAK İSTEMEDİ

Sakatlanan Kaya Çilingiroğlu, dizine taktığı koruyucu dizlik ile de dikkat çekti. Kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kolay gelsin" demekle yetinen Çilingiroğlu, konuşmak istemediğini ifade etti.

"İNSANLARLA ÖPÜŞMEYİ SEVMEZDİM"

Daha önce Bebek'te görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, pandemi süreci ile ilgili konuşmuştu. "İnsanlarla öpüşmeyi sevmezdim" diyen Çilingiroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben temiz bir adamım. Koronavirüs olduğu için ellerimi yıkamıyorum, ellerimi zaten yıkıyordum. Mesela insanlarla öpüşmeyi sevmezdim. Eskiden beri elimle insanları iterim, öpmesinler diye. Şimdi millet öpüşmemeye başladı. Bu yeni değil ki... Ben yıllardır bunu yapıyorum.

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Koronavirüsten çekinmediğini de söyleyen Çilingiroğlu, "Gelirse gelir. Mukadderat... Bir alın yazım var, gelirse gelir. Panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'Evinde kal' falan yazıyor, kalsan ne olacak? Koronavirüsün ne olduğunu biliyor musun? Yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Şimdi evden çıkıp, yürüdüm. Baktım şöyle bir marketlere mal dolu. Yağmalayan da yok." demişti.

Kaya Çilingiroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada tepki toplamıştı.