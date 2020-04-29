"YILLARDIR HAYATIMDA KORONAVİRÜS VAR GİBİ YAŞIYORUM"

Salgın nedeniyle maske ve eldiven takmayan Kaya Çilingiroğlu, günlük yaşantısına çok dikkat ettiğini söyleyerek, "Ben hep sosyal mesafeyi koruyorum, yıllardır hayatımda koronavirüs var gibi yaşıyorum. Ben kendi adıma her türlü önlemi alıyorum" ifadelerini kullandı.