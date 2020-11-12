Maske ve mesafe kuralına dikkat eden muhabirleri azarlamaya devam eden spor yorumcusu, "Size mesafeli soru soruyoruz, neden sert davranıyorsunuz?" diyen habercilere, "Siz kısa pantolonla gezerken ben vardım, siz sert davranan görmemişsiniz" şeklinde yanıt verdi.

Bir telefon dükkanından oğlu ile alışveriş yapan Çilingiroğlu, sonrasında hızlı adımlar ile oradan uzaklaştı.