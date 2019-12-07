07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aslı Şafak'ın sorularını yanıtlayan Kaya Çilingiroğlu, "Kadınlar kadar erkekler de şiddet görüyor. Bir kadının erkekten daha az ezildiğini düşünmüyorum" dedi.
Çilingiroğlu, "Erkeğe tecavüz eden yok mu bu ülkede? Erkek de eziyet çekiyor. Adam mesela evlilik yapıyor, boşanmak istiyor. Karısına ‘Bırak beni gideyim’ diyor. Bu sefer eşi ‘Sen bana bu kadar para vereceksin’ diyor. Bu nafaka ne abi?” ifadelerini kullandı.
Çilingiroğlu, “Siz kadınlardan ne çektiniz Kaya Bey” sorusuna şu yanıtı verdi:
"Kadınlardan az çekmedim. Şunu demek istiyorum; ‘Nafaka ne?’ Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim! Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim? Çok param yok, memur maaşıyla yaşıyorum. TRT’den maaşım var. Doğru işleri yanlış zamanlarda yaptım."
Ekonomi kanalında yayınlanan programa konuk olan Kaya Çilingiroğlu, “37 yıldır ekonomi konuşmuyorum, özlemişim. Genelde ya Hülya’yı (Avşar) ya Feraye’yi (Tanyolaç) ya da ‘Aldattın mı’yı soruyorlar” dedi.
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