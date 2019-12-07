Çilingiroğlu, "Erkeğe tecavüz eden yok mu bu ülkede? Erkek de eziyet çekiyor. Adam mesela evlilik yapıyor, boşanmak istiyor. Karısına ‘Bırak beni gideyim’ diyor. Bu sefer eşi ‘Sen bana bu kadar para vereceksin’ diyor. Bu nafaka ne abi?” ifadelerini kullandı.