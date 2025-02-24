Kaya Çilingiroğlu: Evlilik düşüncem yok

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı kız arkadaşıyla birlikte bir etkinliğe katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Kaya Çilingiroğlu, "İlişkiniz evliliğe doğru gidiyor mu?" sorusuna; "Bunları konuşmak için çok erken" yanıtını verdi. Muhabirlerin, "Peki niyet var mı?" sorusuna ise net bir şekilde, "Hayır" diyerek evlilik düşüncesi olmadığını belirtti.