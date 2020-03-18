"İNSANLARLA ÖPÜŞMEYİ SEVMEZDİM"

Ben temiz bir adamım. Koronavirüs olduğu için ellerimi yıkamıyorum, ellerimi zaten yıkıyordum. Mesela insanlarla öpüşmeyi sevmezdim.

Eskiden beri elimle insanları iterim, öpmesinler diye. Şimdi millet öpüşmemeye başladı. Bu yeni değil ki... Ben yıllardır bunu yapıyorum.