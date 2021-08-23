KAYA 15 YAŞINA BASTI

Çilingiroğlu, 15 yaşına basan oğlu Kaya ile Hülya Avşar'dan olan kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sarıldığı anları Instagram'dan yayınladı. Avşar da abla-kardeşin bu pozuna kayıtsız kalmadı. Ünlü isim, Çilingiroğlu'nun gönderisine, "Nice mutlu yılları olsun yakışıklının. İyi ki doğmuş." yorumunu yaptı.