Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınının olduğu dönemde Kawasaki hastalığı şüphesi taşıyan çocuk hasta sayısında artış yaşanırken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, bu hastalık hakkında bilgiler verdi. Özkılıç, "Beş günden uzun süren ateşle kendisini gösteren bir çocuk hastalığı olan Kawasaki eğer tedavi edilmezse uzun süreli kalp komplikasyonlarına sebebiyet veriyor"dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),özellikle Avrupa´da çocuklarda ölümcül sonuçlara yol açabilen Kawasaki hastalığı benzeri sendromun mercek altına alındığını açıkladı. Açıklamanın Covid-19 salgınının olduğu döneme denk gelmesi, Kawasaki hastalığını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar Avrupa ülkelerinde "Kawasaki" şüphesi taşıyan çocuk hasta sayısında belirgin bir artış olduğuna dikkat çekerken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, Kawasaki hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.
ATEŞ VE BOYUNDA ŞİŞLİK ÖNEMLİ BELİRTİLERİDİR
Kawasaki sendromu olarak da bilenen Kawasaki hastalığının özellikle beş yaş altı çocuklarda görüldüğüne dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, "Kawasaki sendromu, hastanın vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda enflamasyon (iltihap) gelişmesi durumudur. Enflamasyon, en çok kalbe kan taşıyan koroner arter damarlarda gözlenir. Beş günden uzun süren ateşle kendisini gösteren bir çocuk hastalığı olan Kawasaki eğer tedavi edilmezse uzun süreli kalp komplikasyonlarına sebebiyet veriyor. Yaygın belirtiler arasında ateş, boyunda şişmiş lenf bezleri, ağız, burun ve boğaz iltihabı, göz tahrişi ve kızarıklık, ellerin ve ayakların şişmesi, döküntü ve cildin soyulması vardır. Tanı konulduktan hemen sonra, ideal olarak ilk 10 gün içinde tedavi başlamalıdır. Tedavi erken başlanırsa kalp komplikasyonunun ilerlemesine engel olmak mümkündür. Tedavi bir insan kanı proteini olan yüksek dozda `IVIG´ dir. İVİG damardan verilen bir plazma desteğidir. Hastalar genellikle `IVIG´ ile tedaviden sonraki 24 saat içinde önemli ölçüde iyileşir. Bununla birlikte bazı hastaların, ilk tedaviler işe yaramıyorsa kortikosteroid veya immünosüpresan ilaçlar almaları gerekebilir. Nadiren hasarlı kalp kan damarlarını onarmak için ameliyat gerekebilir" dedi.
KORONAVİRÜS SENDROMUNA BENZETİLİYOR
Hastalıkla ilgili Dr. Özkılıç şu konulara dikkat çekti. "Kawasaki hastalığının nedenlerine bakıldığında virüslerin rolü zaten bilinmekte olup, koronavirüsle de ilişkilenmesi akla yakındır. Ancak bu konuya net cevaplar verebilmek için bilimsel araştırmalar yapılması gerekmektedir. İtalyan ve Britanyalı sağlık uzmanları son dönemde ağır enflamasyon şikayetiyle hastanelere getirilen çocuklarda Covid-19 ilişkisini araştırıyor. Hastaların bir kısmında koranvirüsü tespit edilmesi ise yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi. NHS verilerine göre vakalar, "sitokin fırtınası" olarak bilinen, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisiyle ortaya çıkan sendroma benzer özellikler de gösteriyor. Çoğu durumda virüsün kendisinden ziyade, bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, hayati tehlike teşkil ediyor."
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