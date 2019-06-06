Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında sığınak ve depo gösterdikten sonra tutuklanan Behruz Dudkanlu’nun karıştığı olaylar tek tek tespit edildi. Enis Yıldırım'ın haberine göre, 4 asker, 3 polis ve 2 sivilin şehit edildiği olaylarda yer aldığı belirlenen teröristin, 5 asker, 6 sivil, 7 polisin yaralandığı olaylarda da bulunduğu tespit edildi.

19 AYRI SİLAHLI SALDIRIDA YER ALMIŞ

Güvenlik güçleri, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında operasyonlara ara vermeden sürdürüyor. Güvenlik güçleri bölgeye olası sızma ihtimaline karşın örgüt üyelerinin kullandığı geçiş noktalarını tutuyor. Kırsalda operasyonlar sürürken, güvenlik güçlerine teslim olan terörist Behruz Dudkanlu ile ilgili ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. 2015-2019 yıllara arasında Zeynel çevrim kodu kullanan grupta yer aldığı belirlenen İranlı terörist Behruz Dudkanlu, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon’da gerçekleştirdiği 15 ayrı saldırıda 9 şehit ve 18 yaralı olduğu ortaya çıktı.

İŞTE TERÖRİSTİN KATILDIĞI EYLEMLER

PKK terör örgütü içerisinde Zerdeş ve Zağros kodlu telsizleri kullandığını belirlenen İranlı terör örgütü üyesinin 2015 yılında bölgeye geldiği belirlendi. Teröristin bölgede bulunduğu yıllarda katıldığı eylemler güvenlik güçlerince hazırlanan dosyaya girdi. 4 asker, 3 polis ve 2 sivili şehit edilen saldırılarda yer alan terörist, 5 asker, 6 sivil, 7 polisin yaralandığı olaylarda bulunduğu tespit edildi. Terörist ayrıca, iki sivil kuruma sabotaj, bir karakola taciz ateşi ve bir zırhlı polis aracına bombalı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

İşte o eylemler:

*26 Eylül 2015 yılında Güce Jandarma Komutanlığı’na taciz ateşi açılması.

*2 Ekim 2015 tarihinde Giresun’un Tirebolu İlçesi Kovancık Köyünde trafik timine yapılan saldırı sonucu bir personelin yaralanması.

*2 Ekim 2015’de Güce İlçe Jandarma Komutanlığı’nın taciz ateşi açılması ve 4 vatandaşın yaralanması.

*2 Mayıs 2016 tarihinde Giresun’un Doğankent İlçesi Yaşmaklı Akköy 2 HES görevlilerinin açılan ateş sonucu Adil Kara’nin şehit olması.

*4 Mayıs 2016 günü Akköy 2 HES acil müdahale binasına sabotaj eylemi yaparak, basınç borusunu patlatılması.

*19 Mayıs 2016 tarihinde Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi Üçtaş Köyü Akköy Hidro-Elektrik santraline yönelik saldırı.

*26 Mayıs 2016’de Giresun’un Doğankent İlçesi Yaşmaklı Ağaçbaşı yaylasına mayın döşeyerek barajda görevli özel güvenlikçi Abdurrahman Bekirefendioğlu’nun yaralanması.

*5 Haziran 2016 tarihinde Gümüşhane’nin Torul İlçesi Harmancık Tüneli’nde pusu kurarak bir uzman çavuş ve bir askerin şehit edilmesi.

*19 Temmuz 2016 tarihinde Trabzon’un Maçka İlçesi Çatak Mahallesi’nde yol kontrol uygulaması yapan üç polisin şehit edilmesi, 5 polis memurun ve bir sivil vatandaşın yaralanması.

* 26 Ağustos 2016 günü Trabzon Maçka İlçesi Coşandere Mevkiinde uzun namlulu silahla ateş açarak bir polis memurunu yaralama.

*16 Mayıs 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında bir uzman çavuşun şehit edilmesi.

*24 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka İlçesi Altındere Mahallesi Şamandıra yaylası mevkiinde baz istasyonunda yangına müdahale eden polis zırhlı aracına el yapımı patlayıcı ile saldırı.

*25 Haziran 2017 günü Trabzon’un Maçka İlçesi Altındere Mahallesi Şamandıra Yaylasında yapılmakta olan keşif gözetleme faaliyetleri sırasında iki uzman çavuşun yaralanması.

*11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka İlçesi’nde Köprüyanı Mahallesi’nde arazide araştırma keşif ve istihbarı çalışma yapıldığı sırada açılan ateş sonucu Eren Bülbül ve Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit edilmesi ve polis memuru Namık Öztel yaralanması.

*5 Nisan 2018 tarihinde Gümüşhane’ni Kürtün İlçesi Kayalıkalan Mevkiinde gerçekleşen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş ve bir uzman onbaşının yaralanması olaylarına karıştığı belirlendi.