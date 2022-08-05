Kavurucu sıcaklar elektrik tüketimini arttırdı

İHA

Türkiye genelinde Temmuz ayında toplam 28 milyon 609 bin 323 MWh elektrik tüketimi gerçekleşti. Geçen ayki günlük ortalama tüketim miktarı ise 922 bin 881 MWh olarak hesaplandı. Söz konusu tüketim miktarı 27 milyon 88 bin 495 MWh olan bir önceki ayın yüzde 5,61 üzerinde gerçekleşirken, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,40 oranında düştü.

Fintables kurucu ortağı Yunus Şahin, “Geçen ay ülke genelinde üretilen toplam 27 milyon 150 bin 397 MWh’lık elektrik üretiminin kaynak tipine göre dağılımına baktığımızda yüzde 21’inin hidroelektrik santrallerinden, yüzde 15’inin rüzgar santrallerinden, yüzde 21’inin doğalgaz santrallerinden, yüzde 14’ünün yerli, yüzde 21’inin ithal kömür santrallerinden, yüzde 3’ünün jeotermal enerji santrallerinden ve yüzde 1’inin de güneş enerjisi santrallerinden yapıldığını görüyoruz. Özellikle artan klima kullanımı elektriğe olan talebi yükseltti. 25-30 Temmuz tarihleri arasında peş peşe 6 gün, ayın genelinde de toplam 10 gün elektrik tüketimi 1 milyon MWh’nin üzerinde gerçekleşti" dedi.