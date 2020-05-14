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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimler ile Doğu Akdeniz'de 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık