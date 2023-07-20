Kavşakta iki araç çarpıştı: 3 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi´nde meydana geldi.

Sapanca Yolu Caddesi´nden İzmit yönüne giden B.K. yönetimindeki hafif ticari araç, Emekevler Mahallesi istikametinden gelen H.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, kavşaktaki trafik lambasının devrilmesine sebep olurken, hafif ticari araç da takla atarak yolda ters döndü. Hafif ticari araçta bulunan M.G., O.K. ve K.A. yaralanırken, aracın sürücüsü B.K. ve otomobil sürücüsü H.Y. yara almadan kurtuldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, araç sürücülerini ifadelerini almak için polis merkezini götürürken, hatalı geçiş yapan aracın tespiti için soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.