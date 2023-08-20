Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Çorum'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir otomobil ile motosiklet kavşak noktasında çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Çorum'da otomobille elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre M.T. (29) idaresindeki otomobil, İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda, Enes Özçetin'in (27) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özçetin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir