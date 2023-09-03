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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da akılalmaz cinayet: Kavgayı ayırmak isteyen polisi vurdu! - Güncel haberler

        Ailesiyle kavga edenleri ayırırken vurulan polis, hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da dehşete düşüren bir cinayet işlendi. Görev yaptığı Elazığ'dan izinli olarak kente gelen polis memuru Veysel Egin, kendi ailesi ile başka bir ailenin arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vuruldu. Egin hayatını kaybederken, 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 03.09.2023 - 13:29
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        Kavgayı ayırmak isteyen polisi vurdu!
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        Diyarbakır'da görev yaptığı Elazığ'dan izinli olarak gelen polis memuru Veysel Egin (35), Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi´nde yaşayan ailesi ile başka bir ailenin kavgasını ayırırken, pompalı tüfekle vuruldu.

        DHA'nın haberine göre Egin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen 16 yaşındaki K.D. gözaltına alındı.

        polis memuru Veysel Egin
        polis memuru Veysel Egin

        Elazığ´da görev yapan Veysel Egin, 3 gün izin alarak dün memleketi Diyarbakır´ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesi´ne geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle başka bir ailenin kavga ettiğini gören Veysel Egin, tarafları ayırmaya çalıştı. İddiaya göre, karşı aileden K.D.´nin ateşlediği pompalı tüfekle Eğin, yaralandı.

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        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Egin, ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Hayati tehlikesi bulunan Egin, buradan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Egin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Egin´in cansız bedeni otopsi için adli tıpa götürülürken, tüfeği ateşleyen K.D. gözaltına alındı. K.D.´nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Polis memuru Veysel Egin´in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Egin´in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından kırsal Kuyular Mahallesi´nde toprağa verilecek.

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