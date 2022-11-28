Kavgayı ayırmak isterken kalbinden vuruldu

İstanbul'da, kavga eden iki kişiyi ayırmak isterken ateşlenen silahla kalbinden yaralanan Hakim İşiden (46), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Fatih ilçesi Haseki Sultan Mahallesi Özbek Süleyman Efendi Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Engin Taşkın ile Günay Alver arasında bilinmeyen nedenle kıraathanede tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sokak üzerinde kavgaya dönüştü.

Olay yerinde bulunan Hakim İşiden kavgayı ayırmak istedi. Günay Alver bu sırada silahıyla ateş etmeye başlayınca, kurşunlardan biri Engin Taşkın'ın ayağına, diğeri ise Hakim İşiden'in kalbine isabet etti.

EŞİNİ ARAYIP, BİRİNİ VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, Günay Alver ise olay yerinden kaçarken eşini telefonla arayıp birini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.