DHA

Mersin'de, kavgayı ayırmak için araya giren 4 çocuk babası Bekir Buğdaycı (53), yeğeni Onur Buğdaycı (19) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi'nde hem komşu hem de akraba olan 2 ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren Bekir Buğdaycı, yeğeni Onur Buğdaycı tarafından 2 yerinden bıçaklandı.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Buğdaycı, kurtarılamadı. Onur Buğdaycı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.