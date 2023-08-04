Kavgayı ayırırken göğsünden bıçaklandı

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Bursa'da otomobilde bulunan baba ve oğlu, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kuryeyi darbetti. Olayı gören bir vatandaş, kavgayı ayırmak istediği sırada göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Yeşilbarış sokakta meydana geldi. Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan kurye Furkan Y. (27) idaresindeki motosiklet, Ersin A. (46) yönetimindeki otomobili sollamasının ardından sürücüler arasında yol verme tartışması çıktı.

Öfkeli sürücü Ersin A., otomobille kuryeyi takip etmeye başladı. Ersin A., motosikletin önüne geçerek durdurdu. Araçtan inen Ersin A. ve oğlu Emirhan A. (18), motosikletli kuryeyi darp etmeye başladı.

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Olayı gören mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalıştı.

O sırada Emirhan A., elindeki bıçakla kuryeye saldırırken kavgayı ayırmaya çalışan Nazım Güven Ö.'yü (23) göğsünden yaraladı.

MAHALLELİ YAKALAMAYA ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLDEN TABANCA İLE ATEŞ AÇILDI Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine baba-oğul otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Bu arada bıçaklanan kişinin yakınları sürücü ve oğlunu yakalamak için takip etmeye başladı. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan otomobilden takip edenleri uzaklaştırmak için tabanca ile havaya ateş ederek gözden kayboldu.