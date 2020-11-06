Kavgaya müdahale eden polislere tekme atan şüpheli gözaltına alındı

AA

Alınan bilgiye göre, Malkara Yiğit Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine hareket etti.

Ş.O'nun baba ve annesiyle kavga ettiğini gören ekipler, şüpheliyi emniyete götürmek istedi.

Ekiplere küfür ve tehdit eden Ş.O, görevlileri tekmelemeye çalışması üzerine gözaltına alındı.

Ş.O. hakkında "görevli memura mukavemet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, Ş.O'dan tekmeyle saldırıda bulunması ve küfür etmesinden dolayı şikayetçi oldu.