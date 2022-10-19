Kavgada yaralanan kişi yaşama tutunamadı

Antalya'da, bar önündeki kavgada vurulan Tayfun Dinç (32), yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 16 Ekim'de Kaleiçi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Tayfun Dinç, otomobille Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Dinç, dün akşam hastanede yaşamını yitirdi. Tayfun Dinç'in cenazesi, Konyaltı ilçesi Sarısu Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.