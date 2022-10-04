Kavgada vurulan yaşlı kadın hayatını kaybetti!

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede iki hafta sonra hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, 20 Eylül'de çocuklar arasında çıkan kavgaya aile bireyleri de dahil oldu.

Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Kibet Erdoğan (68) yaralandı. Yaralı kadın, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Erdoğan, iki haftalık yaşam mücadelesini hastanede kaybetti. Polisin olaydan sonra gözaltına aldığı 6 kişiden C.Ç. (60) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.