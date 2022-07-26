Akrabaların kavgası cinayetle bitti

AA

Şanlıurfa'da silahlı kavgada yaralanan şahıs, hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Haliliye ilçesinin Konuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, R.D. ile akrabası S.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan S.G. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.G., tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri şüpheli R.D.'yi gözaltına aldı.