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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavga sırasında yanlışlıkla ağabeyini öldürdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kavga sırasında yanlışlıkla ağabeyini öldürdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Uşak'ta iki grup arasında çıkan kavgada kardeşi yanlışlıkla ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:42
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        Yanlışlıkla ağabeyini öldürdü! O anlar kamerada
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        Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada, Ş.E. (18) ağabeyi M.E’yi (20) çıkan arbede sırasında tüfekle ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan M.E burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ş.E’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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