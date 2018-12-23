Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Erenler ilçesindeki Yunus Emre Parkı önünde karşılaşan üç kadın arasında tartışma çıktı. Küfür ve hakaretlerle büyüyen tartışma sonrası kadınlar birbirine girdi. İki kadın birlikte, diğer kadını darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar kadınları ayırmakta zorluk çekerken olay yerine polis çağırdı. Polis kavgayı sonlandırdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan kavga sırasında bayılan bir kadın ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ifadelerini almak üzere kavgaya karışan kadınları emniyete götürdü.

Öte yandan çevredeki vatandaşlardan alınan bilgilere göre, kavganın gelin kaynana arasında yaşanan sürtüşme nedeniyle çıktığı öne sürüldü.