Kavga ettiği kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü!

Sakarya’da, bir kişinin ölümüyle neticelenen silahlı kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İbrahim Türer’in elindeki bıçakla şüpheli ile kavga etmesi, şüphelinin elindeki silahla Türer’e arka arkaya ateş etmesi, kurşunların geldiği Türer’in yere düşmesi ve şüphelilerin kaçması yer aldı
Sakarya'da, 20 Aralık gecesi Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
İHA'da yer alan habere göre konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon neticesinde ise 2 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın son şüphelisi olan B.M. ise Erenler ilçesinde saklandığı adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI
26 yaşındaki İbrahim Türer’in ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
ARKA ARKAYA ATEŞ AÇTI
Görüntülerde, İbrahim Türer’in elindeki bıçakla beraber şüpheliyle kavga etmesi, şüphelinin elindeki silahla Türer’e arka arkaya ateş etmesi, kurşunların geldiği Türer’in yere düşmesi ve şüphelilerin kaçması kaydedildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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