Kavga eden gencin kafasında bira şişesini böyle patlattı

Kavga eden gencin kafasında bira şişesini böyle patlattı

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Bursa’nın Kumla ilçesinde sahil boyunda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle araya giren bir vatandaş yumruk sallayan genci sakinleştirmeye çalıştı.

Bu esnada sahil tarafından gelen bir kişi ise kavgayı ayırmak yerine gencin yanına gelerek elindeki bira şişesini kafasında kırdı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.