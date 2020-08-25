Kavga eden 11 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 34 bin lira ceza

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Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Vize ilçesi Çakıllı beldesinde iki grubun kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

M.A.Ç'nin bıçakla bacağından yaralandığı kavga, ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışıp birbirlerini darbeden 11 şüpheliye, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 34 bin 650 lira ceza kesildi.