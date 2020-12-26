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Kavga değil katliam: 5 ölü!

Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kavganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı, mahallede başlayıp şehirler arası yolda bittiği öğrenildi

26.12.2020 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
KAVGA DEĞİL KATLİAM! Son dakika... Arazi kavgasında 5 kişi can verdi! - Haberler
Kavga değil katliam: 5 ölü!
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Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

AA'da yer alan habere göre Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden silahlı kavgada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı. Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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