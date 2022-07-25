Kavcıoğlu İSO Meclisi toplantısına katılacak

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılacağı temmuz ayı olağan toplantısı, "Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi" ana gündemiyle 29 Temmuz'da düzenlenecek.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.