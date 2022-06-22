Kavcıoğlu ihracatçılarla buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türk lirası reeskont kredilerinin kullanımı için gelen ihracatçıların Döviz gelirlerinin '40+30' satışı şartını değerlendirmek üzere ihracatçılarla bir araya gelecek.

Bloomberg HT'nin haberine göre toplantı Cuma günü 15'te İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantı talebinin ihracatçılar tarafından geldiği belirtildi.

Geçen hafta Türk lirası reeskont kredilerinin vade ve faizinde değişikliğe gidilmişti.

TCMB lira cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken faizleri de aşağı çekmişti.