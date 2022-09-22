Kavak'a 810 milyon dolarlık finansman

Türkiye’de Carvak adı ile faaliyetlerini sürdüren Meksika merkezli ikinci el araç alım satım şirketi Kavak, HSBC, Goldman Sachs ve Santander'den 810 milyon dolardan fazla finansman desteği aldığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Kavak’a, HSBC, ikinci el otomobil kredisi ileri tahsilat haklarını satın alma anlaşması kapsamında 675 milyon dolar tutarında finansman sağlarken, Goldman Sachs 100 milyon dolar ve Santander ise 35 milyon dolar tutarında finansman desteği sundu.
Kavak'ın, sağladığı kaynağı, şirketin iş modelini geliştirmek, envanterini güçlendirmek ve yatırım yaptığı tüm pazarlardaki konsolidasyonunu sürdürmek için kullanacağı kaydedildi.
Aynı zamanda Meksika’nın ilk milyar dolarlık girişimi de 'unicorn’ olan Kavak, beş yıl içinde, dünya çapında 7 ülkede 24 şehirde, 7 binden fazla çalışanı, 75 operasyon merkezi ve 30 binden fazla araç envanteri faaliyet gösteriyor.
Meksikalı şirket, Softbank, General Atlantic ve Greenoaks gibi risk sermayesi fonlarından, beş finansman turunda 1.6 milyar dolardan fazla yatırım toplamıştı.
Kavak CFO’su Moises Flores, alınan destek ve piyasa koşulları ilgili olarak, "Latin Amerika'da ikinci el otomobil işlemlerinin yüzde 40'ında usulsüzlük ve dolandırıcılık riski taşıyor. Bu koşullar altında, kurumların ikinci el otomobilleri finanse etme riskini üstlenmesi zor. Sadece Meksika'da, ikinci el araç alım satımında işlemlerin yüzde 5'inden daha azı finansman alabiliyor. Bu da insanların araba satın alma erişiminin çok sınırlı olduğu anlamına geliyor. Hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz ekonomilerde orta sınıfın refahını ve gelişimini engelleyen bariyerleri yıkmak" dedi.
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