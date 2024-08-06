Kauli Vaast, altın madalya aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sörf yarışları tamamlandı. Fransız sörfçü Kauli Vaast, altın madalya kazandı.
Giriş: 06.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 06.08.2024 - 22:12
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sörf yarışlarında kazanan Fransız oyuncu Kauli Vaast oldu.
Fransız Polinezyası'nda gerçekleştirilen final müsabakasında 12.66 puan toplayan Fransız sörfçü Kauli Vaast, altın madalyanın sahibi oldu.
Avustralyalı sporcu Jack Robinson 7.83 puanla gümüş madalya kazanırken, Brezilyalı Gabriel Medina da bronz madalya elde etti.
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