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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kauli Vaast, altın madalya aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Kauli Vaast, altın madalya aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sörf yarışları tamamlandı. Fransız sörfçü Kauli Vaast, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 06.08.2024 - 22:12
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        Kauli Vaast, altın madalyayı kaptı!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sörf yarışlarında kazanan Fransız oyuncu Kauli Vaast oldu.

        Fransız Polinezyası'nda gerçekleştirilen final müsabakasında 12.66 puan toplayan Fransız sörfçü Kauli Vaast, altın madalyanın sahibi oldu.

        Avustralyalı sporcu Jack Robinson 7.83 puanla gümüş madalya kazanırken, Brezilyalı Gabriel Medina da bronz madalya elde etti.

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