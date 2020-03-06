35 yaşındaki Perry, önceki gün yayınladığı Never Worn White adlı şarkısının klibinde, büyüyen karnını göstererek hamile olduğunu duyurmuştu.



Daha sonra sosyal medyadan açıklama yapan beş aylık hamile şarkıcı, hamilelik haberinin şimdiye kadar tuttuğu en uzun sır olduğunu söyleyerek, hayranlarına özel bir yolla duyurmayı seçtiğini belirtti.