Özel hayatında inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan 35 yaşındaki ABD'li şarkıcı, Bloom’la ilişkilerinin pek çok sınayıcı andan geçtiğini fakat Bloom'un kendisini kızdırmasının onu daha çok sevmesini sağladığını ifade etti.