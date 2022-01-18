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Katy Perry, Orlando Bloom'dan şikayetçi: Evin her yerine atıyor!

Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom'dan şikayetçi: Evin her yerine atıyor!

2020'de kızı Daisy Dove'u kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan şarkıcı Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom'dan dert yandı

18.01.2022 - 18:00 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom ile altı yıldır aşk yaşayan ve Daisy Dove adında bir kızları olan şarkıcı Katy Perry, nişanlısıyla ev hayatlarıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

  • "KULLANDIĞI DİŞ İPLERİNİ EVİN DÖRT BİR YANINA ATIYOR!"

    'Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden' adlı programa konuk olan Perry, Bloom'un kullandığı diş iplerini evin dört bir yanına attığını söyledi.

  • "DİŞ İPİ KULLANMAYI SEVİYOR"

    Ünlü şarkıcı, daha sonra da nişanlısı için "Diş ipi kullanmayı seviyor, çok şükür. Çünkü bazıları bunu yapmıyor ve bu iğrenç." ifadelerini kullandı.

  • "HER YERDE BULUYORUM"

    Katy Perry, Orlando Bloom'un dişlerini çok beğendiğini de söyledi. Yine de bu konuda şikayetçi olduğu bir noktayı atlamayan Perry, "Kullandığı diş iplerini oraya buraya atıyor. Bu ipleri her zaman bir yerlerde buluyorum. Yatağımın yanında, arabada ya da mutfak masasında. Her yerde çöp kutusu olmasına rağmen" diye konuştu.

  • HER ŞEY 2016 YILINDA BAŞLADI

    Daha önce The Mirror gazetesine nişanlısı Katy Perry ile tanışma hikayelerini anlatan Bloom, her şeyin 2016 yılındaki Altın Küre Ödülleri gecesinde başladığını söylemişti.

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