İngiliz oyuncu, "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında... Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada 'Oo! Sanırım bu Katy Perry!' diye aklımdan geçirdim" demişti.

Orlando Bloom, Perry'nin aktör Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini söyleyerek, o masaya kutularla hamburger taşındığını gördüğünü belirtmişti.