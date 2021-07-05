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Katy Perry ile Orlando Bloom, Bodrum'da: Sonsuzluk ve ötesi... - Magazin haberleri

Katy Perry ile Orlando Bloom, Bodrum'da

Gösteri dünyasının ünlü çifti Katy Perry ile Orlando Bloom, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün dudak dudağa poz veren çiftten Perry, o anları, "Sonsuzluk ve ötesi..." sözleriyle Instagram'dan paylaştı

05.07.2021 - 08:49 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Yunanistan tatillerinin ardından Bodrum'a gelen şarkıcı Katy Perry ve aktör Orlando Bloom'un tatili sürüyor. Minik bebekleri Daisy Dove ile beraber sıcak havanın ve denizin tadını çıkartan çift, önceki gün objektif karşısına geçti. 

  • "SONSUZLUK VE ÖTESİ..."

    Konakladıkları otelin sonsuzluk havuzunda aşka gelen ikili, öpüşürken poz verdi. Romantik fotoğraflarını 126 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Perry, "Sonsuzluk ve ötesi..." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının gönderisi takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. 

  • Geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan Perry ve Bloom, iki gün önce birkaç saatliğine İzmir’e gitmişti. 

    Helikopter kiralayan çift, minik bebekleri Daisy Dove ile beraber Efes Antik Kenti'ni gezmişti. Perry ve Bloom, kendilerini tanıyan hayranları tarafından fotoğraflanmıştı. 

  • Bloom, dönüşte helikopterden indiği sırada gazetecilerin olduğunu fark etmişti. 

  • Görevliler, görüntü alınmaması için büyük çaba sarf etmişti. İkili, özel araçlarını helikoptere yanaştırmıştı. Araçlarına binen çift, daha sonra kaldıkları otelin yolunu tutmuştu. 

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