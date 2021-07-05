Geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan Perry ve Bloom, iki gün önce birkaç saatliğine İzmir’e gitmişti.

Helikopter kiralayan çift, minik bebekleri Daisy Dove ile beraber Efes Antik Kenti'ni gezmişti. Perry ve Bloom, kendilerini tanıyan hayranları tarafından fotoğraflanmıştı.