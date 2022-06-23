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Indianna Paull, daha sonra Sunrise'a pop yıldızıyla yaşadığı utanç verici karşılaşmasının ayrıntılarını anlattı. Paull, şarkıcının bir 'diva' gibi davranmadığını ve aslında ilk müsait masayı istemek için iyi bir nedeni olduğunu anlattı:

Katy Perry'nin kafeye girmek istemesinin nedeni, insanların onun fotoğraflarını çekmesiydi. Olan bitenden o kadar habersizdim ki ortalıkta başı olmayan bir serseri gibi koşturuyordum, hiçbir fikrim yoktu!