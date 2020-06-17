"BİR ÇOCUK TARAFINDAN UYANDIRILMAYA ALIŞIK DEĞİLİM"

Perry daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

Çocuklar benim müziğimi çok seviyor ve ilgi gösteriyorlar. Bu yüzden onlara alışkınım ama sabah erken saatte gözlerini bana dikmiş bir çocuk tarafından uyandırılmaya alışkın değilim.