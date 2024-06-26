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        Haberler Dünyadan Katy Perry'den 200 metre kuyruklu elbiseyle mesaj - Magazin haberleri

        Katy Perry'den 200 metre kuyruklu elbiseyle mesaj

        Katy Perry, kuyruğu 200 metreden daha uzun olan elbisesiyle ilginç bir tanıtıma imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:09
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          Böyle tanıtım görülmedi! Met Gala'larda giydiği ilginç kostümlerle adından söz ettirmeyi başaran Katy Perry, yine bir kıyafetle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

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          39 yaşındaki ABD'li şarkıcı, Fransa'nın başkentinde düzenlenen Paris Moda haftası kapsamında bir etkinlik girişinde ilginç kıyafetiyle kameralara poz verdi.

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          Kırmızı bir kıyafet giyen Katy Perry, otomobilden indikten sonra arkasında sürüklenen kuyruğuyla şaşırttı.

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          Kuyruk metrelerce uzarken, üzerindeki yazılar da dikkat çekti. Katy Perry, yakında çıkacak olan 'Woman’s World' adlı şarkısının sözlerini elbisesinin kuyruğuna yazdırmıştı.

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          11 Temmuz'da çıkacak olan şarkısı için Katy Perry'nin tanıtımı etkili oldu.

          2020′de çıkardığı 'Smile' adlı albümünden sonra, yeni gelecek olan albümünden ilk şarkısını tanıtan Perry'nin elbise kuyruğu, 200 metreden daha uzundu.

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          Etkinlik salonuna girip gözden kaybolmasına rağmen Katy Perry'nin kuyruğu kadrajdan çıkmadı.

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          Yardımcıları, otomobilin içinden kuyruğun devamını çıkarmaya devam ederken, etkinlik binası içindeki görevliler de aynı hızda kumaşı toparlamaya çalıştı.

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          Etkinlik sonrası tekrar görüntülenen Katy Perry bu defa uzun kuyruğunu çıkarmış haldeydi.

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          Katy Perry'nin, üzerinde şarkı sözleri yazan kuyruğunun elbiseye sonrada eklenmiş ve çıkarılabilir olduğu anlaşıldı.

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