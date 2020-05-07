"BU EN UZUN SÜRE TUTTUĞUM SIR OLDU"

Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda hamileliğiyle ilgili de şu açıklamayı yapmıştı:

Heyecanlıyım, heyecanlıyız ve mutluyuz. Bu, muhtemelen benim en uzun süre tuttuğum sır oldu. Size müzikle birlikte en iyi şekilde açıklamak istedim.