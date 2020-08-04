Kız çocuğu olacak Perry, "Bizi birbirimize bağlayan şeylerden biri de ruhsal açıdan daha gelişmiş olma ve bu alemi araştırma arzusu. Mistisizmi, komploları, uzaylıları ve tüm bu şeyleri seviyoruz. Zihnin macerasını seviyoruz. Bu kesinlikle bizi birbirimize bağlayan bir şey" dedi.