Perry, geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Heyecanlıyım, heyecanlıyız ve mutluyuz. Bu, muhtemelen benim en uzun süre tuttuğum sır oldu. Size müzikle birlikte en iyi şekilde açıklamak istedim.

Öte yandan Katy Perry, ilk kez çocuk sahibi olacak. Orlando Bloom'un ise Miranda Kerr ile evliliğinden Flynn Christopher adında dokuz yaşında bir oğlu var.