Kato Dağı'ndaki güvenlik güçlerinden "19 Mayıs" mesajı

AA

Beytüşşebap'taki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı İstiklal Mücadelesi'nin 101. yıl dönümü nedeniyle mesaj gönderdi.Terörden temizlenen dağlarda vatan nöbeti tutan güvenlik güçleri mesajlarında, gece gündüz demeden görevlerini layıkıyla yapmakta olduklarını belirterek, tüm Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladıklarını belirtti.Beytüşşebap ilçesinde görevli polis memurları ve bekçiler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.