13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllarca adı çatışmalarla gündeme gelen Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği düzenlendi.
AA'nın haberine göre kavuştuğu huzurla sosyal ve sportif etkinliklerle ön plana çıkan Beytüşşebap'ta, belediyenin gerçekleştirdiği "1. Kato Uçurtma Şenliği" büyük ilgi gördü.
Rengarenk uçurtmaların uçurulduğu, kardeşlik halayının çekildiği, yemek ikramının yapıldığı şenliğe katılanlar, gönüllerince eğlendi.
"KATO DAĞI ARTIK KARDEŞLİĞİN SİMGESİ"
Şenliğe katılan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, vatandaşları Türkçe ve Kürtçe selamladı.
Beytüşşebap'ın en önemli simgesi olan Kato Dağı'nın artık güzelliklerle anılır hale geldiğine işaret eden Pendik, "Bize bu güzel atmosferi sunan şehitlerimiz Aydoğan Aydın Paşa'mız başta olmak üzere Kato Dağı'nı terörden, zulümden kurtaran yiğitlerimize, şehitlerimize Beytüşşebaplılar olarak şükranlarımızı, saygılarımızı arz ediyoruz. Beytüşşebap ve Kato Dağı artık güzelliklerin birliğin, beraberliğin, kardeşliğin simgesi olacak. Beytüşşebap ülkemizin en önemli cazibe merkezi haline gelecek" dedi.
Pendik, operasyonların ardından kavuştuğu huzurla bölgede Türk, Kürt, kadın, erkek, yaşlı, 7'den 70'e vatandaşların bir, beraber ve kardeş olduğunu ve geleceğe umutla koşmaya başladığını dile getiren Pendik, bu güzel günler için Allah'a şükrettiklerini aktardı.
"DAHA MUTLU YARINLARA ADIM ATACAĞIZ"
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, Kato Dağı eteklerinde vatandaşlarla şenlikte bir araya geldiklerini ifade etti.
"Beytüşşebaplı vatandaşlara, göreve ilk geldiğimizde dedik ki; 'Beytüşşebap şen olacak.' İnşallah sık sık bu tür şenlikleri hep beraber kutlayacağız. Beytüşşebap'ın gelenek ve göreneklerini, kültür ve medeniyetini, ürünlerini hep beraber bütün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız. Artık karanlık, kötü günler geride kalacak. Hep beraber daha iyi günlere, daha mutlu yarınlara inşallah adım atacağız. Herkes mutlu en kötü günümüz böyle olsun." diye konuştu.
Malatya'dan ilçeye atanan öğretmen Şengül Öğüt, bazı endişelerle geldikleri Beytüşşebap'ta güzel bir ortamla karşılaştıklarını belirtti.
Öğüt, ziyaret ettikleri insanları bu güzellikleri görmeleri için ilçeye davet ettiklerini aktardı.
Vatandaşlardan Kerem Uğurlu, ilçenin daha önce terör saldırılarıyla gündeme geldiğini ancak devletin huzurlu bir ortam sağladığını söyledi.
"Artık buraya gelen yabancılar, öğretmenler herkes mutlu bir şekilde hayatını sürdürüyor." diyen Uğurlu, bu huzurun sürmesini diledi.
Bu etkinliklerin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Uğurlu, ilçenin daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasını beklediklerini kaydetti.
Şenlik, sahne alan sanatçıların seslendirdiği şarkılarla ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.
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