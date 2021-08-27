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Konya'da katliam gibi kaza: 6 ölü!

Konya'da, patlayıcı yüklü tır ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

27.08.2021 - 08:48 | Güncelleme: ABONE OL
KATLİAM GİBİ... Son dakika: Konya'da katliam gibi kaza: 6 ölü! - VİDEO HABER
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!
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AA

Konya'da, İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI

AA'da yer alan habere göre olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİR AİLE YOK OLDU

Kazada, hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Hacı Ocak, yanındaki Fatma Ocak, Mesut Ocak, Asude Ocak, Fatih Ocak ve Feyzanur Kaba yaşamını yitirdi. Nisanur Ocak ile TIR şoförü İsmail Y. ise yaralandı.

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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