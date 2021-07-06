Edinilen bilgiye göre, kaza İznik ilçesi ile Orhangazi ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan kara yolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine seyreden hafif ticari araç ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç hurdaya dönerken ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi gönderildi.

Kazada 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.