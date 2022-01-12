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Teknoloji markası HONOR, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile yepyeni bir dinamik performansa sahip ilk 5G destekli katlanabilir amiral gemisi akıllı telefonu HONOR Magic V'yi tanıttı.

Gelişmiş ultra ince menteşe yapısı ve yeni Magic UI 6.0 arayüzü ile HONOR Magic V, katlandığında 6.45 inç ve 44° kavisli bir OLED ekrana sahip olurken, bu ekran 21.3:9 en boy oranına ulaştırıyor.

AÇILDIĞINDA 7.9 İNÇLİK EKRAN

Yenilikçi bir su damlası menteşe ile donatılan HONOR Magic V, açıldığında 7.9 inç kırışıksız bir ekrana kavuşuyor ve içerik görüntülemek, çoklu görev yapmak ve çalışırken üretkenliği arttırmak için ideal olan tablet benzeri bir deneyim sunuyor.

HONOR Magic V'deki ekranlar yüzde 100 DCI-P3 renk gamını destekliyor ve 1.07 milyara kadar renk sunuyor. 120 Hz'e kadar ekran yenileme hızı bulunan HONOR Magic V, IMAX Enhanced sertifikasını alan ilk katlanabilir akıllı telefon olma özelliğine de sahip.

SNAPDRAGON 8 DESTEKLİ

Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Gen 1 5G işlemcisinden güç alan ve en yeni Adreno GPU ile desteklenen HONOR Magic V, önceki nesle kıyasla GPU performansında yüzde 30 artış sağlıyor. Akıllı telefon ayrıca toplam işlem hızlarını ve depolama kapasitesini artıran 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile geliyor.

Yüksek indirme hızları sunan yeni LINK Turbo X'i destekleyen HONOR Magic V, verimliliği korurken telefonu daha etkili bir şekilde soğutmak için yeni üçüncü nesil grafen ve AI termal yönetim sisteminden oluşan akıllı bir soğutma sistemine sahip.

HER BİRİ 50 MP’LİK ÜÇLÜ KAMERA DİZİLİMİ

Gece, HDR, Zoom olmak üzere üç modda fotoğrafçılık ve videografi sunan HONOR Magic V, her biri 50 MP’lik çözünürlüğe sahip üçlü kamera diziliminin yanı sıra yine yapay zeka tarafından desteklenen 42 MP ön kamera ile donatılmış.

Çoklu pencere desteğine sahip olan HONOR Magic V, ekranın birden çok pencereye bölünmesine ve kullanıcıların aynı anda farklı içerik türlerine erişebilmesine ve bunları tercih ettikleri tarzda özelleştirmesine olanak tanıyor.

15 DAKİKADA YÜZDE 50 ŞARJ

İkili güvenlik sistemi (HTEE+QTEE) ile donatılan HONOR Magic V’de ayrıca parmak izi sensörü ve yüz tanıma sistemi de mevcut. Çift devreli pil tasarımına sahip olan HONOR Magic V, tüm gün kullanım için 4750 mAh kapasiteye sahip bir pil ile geliyor.

HONOR Magic V ayrıca 66W HONOR SuperCharge'ı destekleyen ve pilin 15 dakika içerisinde yüzde 50'ye kadar şarj edilmesini sağlayan bir şarj adaptörü içeriyor. HONOR Magic V, siyah, gümüş ve turuncu renkleriyle satışa sunulacak.