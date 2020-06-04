EPDK Başkanı Yılmaz, dün bir açıklama yaparak, “Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük. Gereken adımı atacaklar. Yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak" dedi. İndirimler, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerin kar marjlarından kısılarak yapıldı. Dağıtım şirketi ve bayiler, satılan her litre akaryakıttan pay alıyor. Bu indirim öncesinde litrede benzinde 89, motorinde 88 kuruş toplam payları bulunuyordu. İndirim, toplam marjı 70 kuruş düzeyine çekti.
GECE YARISI YANSIDI
İndirimler, gece yarısı fiyatlara yansıdı. Her bir dağıtım şirketi, benzin ve motorinde indirim yaptı. Katkılı ürün fiyatları da çekildi. İndirim, bazı dağıtım şirketlerinde 20 kuruşları buldu. Bazılarında bunun bir miktar altında kaldı.
KATKILIYA “SABİT” FARK
EPDK uyarısı, katkılı olarak adlandırılma ve performansı artırdığı ifade edilen ürün fiyatları üzerinde “sabitleyici” bir etkide bulundu. Normal ile katkılı benzin ve motorin arasında açılan yer yer 6 hatta 7 kuruşluk fiyat makası kapatıldı. İki ürün arasındaki fark, 4 kuruşa sabitlendi. Şirketlerin, bu sınırı aşması beklenmiyor.
EPDK İZLEMEDE
EPDK’nın, akaryakıt fiyatlarını bundan sonra da çok yakından izlemeye devam edeceği belirtiliyor. Kaynaklar, tüketicilerin lisanslı dağıtım şirketlerinden Türkiye’nin her yerinde belirlenen standart ve özelliklerde akaryakıt alabileceklerini, daha ucuza ürün satan bayileri tercih edebileceklerini söyledi.
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