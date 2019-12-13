'Katılma' Arter'de

Dolapdere’deki yeni binasında hayata geçirdiği Etkinlik Programı ile sanatın tüm disiplinlerinden yenilikçi örneklere ve nitelikli yorumlara yer veren Arter'in Selen Ansen küratörlüğündeki performans programının Katılma başlıklı ikinci bölümü, Kate McIntosh’un Worktable adlı performatif yerleştirmesiyle başlıyor.

Kate McIntosh

Brüksel’de yaşayan Yeni Zelandalı sanatçının, ziyaretçileri yaratma faaliyeti üzerine düşünmeye davet eden katılıma dayalı eseri Worktable, 20-21 ve 22 Aralık tarihlerinde Arter’in ziyaret saatleri boyunca Karbon’da deneyimlenebilecek.

Başlığı İngilizcede hem “yapıt” hem de “çalışma” anlamına gelen “work” kelimesiyle yapılmış bir kelime oyunu da içeren, Türkçeye “çalışma tezgâhı” olarak çevrilebilecek bu performans, izleyicileri belli yönlendirmeler çerçevesinde çeşitli gündelik nesnelere müdahale etmeye davet ediyor.

Pratiğinde tiyatro, performans ve video gibi farklı mecraları buluşturan Kate McIntosh, sanat ve bilimi mizahi bir ton aracılığıyla bir araya getiren birçok yapıt üretti. Worktable daha önce KANAL-Centre Pompidou (Fransa),Kaaitheater (Belçika),EMMA (Finlandiya),Fierce Festival (İngiltere) gibi çeşitli kurum ve festivallerde sahnelendi.

Gün boyu sürecek ve her 15 dakikada bir, dört kişinin katılabileceği performans için biletler Arter’den temin edilebilir.

Performans programının Katılma başlıklı ikinci bölümü 2020’de Ocak ve Şubat aylarında Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Ant Hampton ve Mette Edvardsen’ın performanslarıyla devam edecek.