Bıçakladı, kaçtı!

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay, Sultangazi’de bir binanın bodrum katında dün gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gülen Pamukcu (27) isimli genç kadın daha önce bir evlilik yapmış ancak anlaşmazlıklar yüzünden boşanmıştı. Önceki evliliğinden 6 yaşında bir çocuğu olan Pamukcu, Ankara’da yaşayan Ali U. ile tanıştı

BIÇAKLADI KAÇTI

Bir süre birlikte yaşayan ikili nişanlandı. Ancak kısa bir süre önce aralarında anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine iddialara göre Ali U., evden ayrılarak Ankara’ya gitti. Ancak irtibatını kesmediği Gülen Pamukçu ile tekrar görüşmek için önceki gece yarısı eve geldi. Evde yaşanan tartışmanın ardından Ali U., genç kadını bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, genç kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelinin Ankara’ya kaçtığı tespit edilince takip Ankara’ya çevrildi. Yapılan çalışmaların ardından Ankara’ya kaçan zanlı Ali U. ve kendisini arabayla Ankara’ya kaçıran Mustafa E.’de yakalandı. Yakalanan iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlı ifadesinde cinayeti itiraf etti. katil zanlısı, genç kadının daha önce kötü bir hayatı olduğunu ve onu o hayatta kurtardığını belirterek ‘Aramız bozuldu. Olay kıskançlık yüzünden oldu’ dedi. Soruşturmanın ardından katil zanlısı ve arkadaş adliyeye gönderildi.