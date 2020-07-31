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Katil zanlısı, 10 yaşındaki İzzet'i taş attığı için öldürmüş

Konya'da bayram alışverişinden dönerken babası Mevlüt Çakır gözleri önünde silahlı saldırıda öldürülen 10 yaşındaki İzzet Çakır'ın katil zanlısı Hasan Aygün'e, taş attığı için tüfeğin dipçiğiyle başına vurması sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. Baba ve oğulun cenazeleri dün defnedilirken, Hasan Aygün de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

31.07.2020 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Konya
DHA

Mevlüt Çakır ile aralarında husumet olduğunu ileri süren Aygün'ün ifadesinde,"Kendi aracımın içerisinden 1 el, dışından da 2 el ateş ettim. Çocuk ölmedi. Çocuk bana taş atınca kafasına tüfeğin namlusuyla iki kez vurdum. Silahı bir kuyuya attıktan sonra çocuğa yaptığımdan dolayı pişman oldum. Arabamla hastaneye götürmek için yola çıktım. Çocuğu yolda ambulansa teslim ettim." dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan 1'i kız 3 çocuk babası besicilik yapan Mevlüt Çakır, dişinin ağrıması üzerine oğlu İzzet Çakır'ı da yanına alıp plakasız motosikletiyle Kadınhanı ilçesine gitti.

İddiaya göre bayram alışverişi de yaptıktan sonra Tepekent Mahallesi'ne dönmek üzere yola çıkan Mevlüt Çakır'a Sögütözü Mahallesi yakınlarında bir çeşmenin yanında kimliği belirlenemeyen kişi ya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Silahlı saldırı da başından yaralanan Mevlüt Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi. Başından darbe alan oğlu İzzet Çakır da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GEÇEN YIL KALP AMELİYATI OLMUŞ

Silahlı saldırıda babasıyla birlikte öldürülen İzzet'in Çakır'ın geçen yıl geçen yıl kalbinin delik olması nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduğu ortaya çıktı.

BABA VE OĞLUNUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mevlüt Çakır ve oğlu İzzet Çakır'ın, son görüntüleride ortaya çıktı. Baba ve oğulun diş tedavisi ve bayram alışverişi için gittikleri Kadınhanı ilçesinde motosikletle caddeden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mevl&uuml;t &Ccedil;akır
Mevlüt Çakır

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın ardından yaralı İzzet Çakır'ı, hafif ticari aracıyla, olay yerine gelmek üzere olan ambulansa taşıdığı belirlenen Hasan Aygün ile birlikte şüphe üzerine öldürülen Mevlüt Çakır'ın amcasının oğlu M.Ç., eşi E.Ç., R.K. ve M.T.'yi gözaltına aldı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hasan Aygün cinayeti itiraf etti.

Jandarma Aygün'ün evinde yaptığı aramada da kirli çamaşırların içerisinde kanlı kıyafetlerini ele geçirdi.

"ARAMIZDA 4-5 AYDIR HUSUMET VARDI"

Cumhurilet Savsınını talimatı üzerine olay yerinde keşif yaptırılan Hasan Aygün, baba ve oğlunu nasıl öldürdüğünü anlattı. Ablasının Mevlüt Çakır'ın ağabeyi ile evli olduğu öğrenilen Aygün, ifadesinde Mevlüt Çakır ile 4-5 aydır aralarında husumet olduğunu ileri sürdü.

Katil Hasan Ayg&uuml;n
Katil Hasan Aygün

HEM ATEŞ ETMİŞ HEM DE KAFASINA NAMLUYLA VURMUŞ

Hasan Aygün, "Mevlüt ile aramızda 4-5 aydır husumet vardı. Olay günü Mevlüt ile yolda karşılaştık. Beni çeşmenin başına çağırdı. Bana küfür edince baba ve oğluna yönelik arabanın içinden 1 el arabanın dışından da 2 el ateş ettim. Ateş ettiğimde çocuk ölmedi. Çocuk bana taşla saldırmaya çalıştı. Ben de bunun üzerine sinirlenip tüfeğin namlusuyla kafasına hızlıca iki kez vurdum. Olay yerinden kaçarak tüfeği bir kuyuya attım."dedi.

ÇOCUĞA YAPTIĞINDAN PİŞMAN OLMUŞ

Çocuğa yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup tekrar olay yerine gelen Hasan Aygün, İzzet Çakır'ı hafif ticari aracına alıp, yolda ambulansa teslim ettiğini anlattı.

Aygün, "Silahı attıktan sonra İzzet'e yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum. Arabamla tekrar olay yerine döndüm. İzzet çok kan kaybetmişti. İzzet'i hafif ticari aracıma alarak koltuğa yatırdım. 112'yi arayarak yaralı olduğunu anlattım. İzzet'i yolda ambulansa teslim ettim. Sonra öldüğünü öğrendim" dediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Aygün, Kadınhanı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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